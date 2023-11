TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 32 s

Ukraine : attaque massive sur Kiev, 71 drones russes abattus

Par TV5MONDE Luna GAY PADOAN

L'Ukraine a accusé la Russie de l'attaque de drones la plus importante depuis le début de la guerre. L'alerte aérienne à Kiev a duré six heures et la chute de débris a provoqué des incendies et endommagé des bâtiments. Cette attaque survient au moment de la commémoration par l'Ukraine de l'Holodomor, la famine provoquée par les Soviétiques il y a 90 ans.