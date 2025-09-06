TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : drones et bonus

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX

Sur le front ukrainien, les drones font partie des armes les plus utilisées, dans chaque camp. Des engins pilotés à distance par des militaires qui -pour certains- sont motivés par le gain de points pour chaque cible atteinte.