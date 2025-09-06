Chargement du lecteur...
Ukraine : drones et bonus

Le
06 Sep. 2025 à 13h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
PASCALE BOURGAUX
Sur le front ukrainien, les drones font partie des armes les plus utilisées, dans chaque camp. Des engins pilotés à distance par des militaires qui -pour certains- sont motivés par le gain de points pour chaque cible atteinte.
