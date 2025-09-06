Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 12 s
Ukraine : drones et bonus
Le
06 Sep. 2025 à 13h17 (TU)
Mis à jour le
06 Sep. 2025 à 13h19 (TU)
Par
TV5MONDE
PASCALE BOURGAUX
Sur le front ukrainien, les drones font partie des armes les plus utilisées, dans chaque camp. Des engins pilotés à distance par des militaires qui -pour certains- sont motivés par le gain de points pour chaque cible atteinte.
International
À la une
International
Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?
Économie
Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul
International
Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise
"L'œil de Slimane"
ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza
International
"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure
Sport
Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial
Les gens
Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône
Sport
"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe
International
"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales
Les Mots de la paix
Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Médiateur
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE