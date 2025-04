TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine et Russie s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve pascale

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Le cessez-le-feu décrété samedi par le Kremlin est arrivé à expiration à minuit, il n'a pas été prolongé. Kiev dénonce une propagande russe, et Donald Trump veut croire qu'un accord est possible dans la semaine entre Moscou et Kiev.