Ukraine : la grande incertitude

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Russes et Ukrainiens devaient se retrouver ce jeudi à Istanbul en Turquie pour négocier et peut-être discuter de la fin de la guerre. Pour l'heure, c'est toujours le flou. On ne sait pas quand et dans quelles conditions aura lieu cette réunion. Une chose est sûre : Vladimir Poutine n'est pas présent.