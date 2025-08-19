TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 10 s

Ukraine : la question des enfants transférés de force en Russie

Par TV5MONDE JULES LALANNE LARRIEU

"Il faut libérer les enfants" envoyés en Russie. Le président ukrainien en fait une condition des négociations avec la Russie. Entre 20 000 et 35 000 enfants ukrainiens seraient retenus en Russie ou dans des territoires occupés par l'armée russe.