Chargement du lecteur...
2 min 10 s
Partager

Ukraine : la question des enfants transférés de force en Russie

Le
19 Aoû. 2025 à 20h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
JULES LALANNE LARRIEU
"Il faut libérer les enfants" envoyés en Russie. Le président ukrainien en fait une condition des négociations avec la Russie. Entre 20 000 et 35 000 enfants ukrainiens seraient retenus en Russie ou dans des territoires occupés par l'armée russe.
International

À la une

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

Afrique

Mali: l'ancien Premier ministre Choguel Maïga écroué pour "atteinte aux biens publics, faux et usage de faux"

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

International

Au Canada, le chef des conservateurs en passe d'être réélu au Parlement

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire