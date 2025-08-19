Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 10 s
Ukraine : la question des enfants transférés de force en Russie
Le
19 Aoû. 2025 à 20h47 (TU)
Mis à jour le
19 Aoû. 2025 à 20h51 (TU)
Par
TV5MONDE
JULES LALANNE LARRIEU
"Il faut libérer les enfants" envoyés en Russie. Le président ukrainien en fait une condition des négociations avec la Russie. Entre 20 000 et 35 000 enfants ukrainiens seraient retenus en Russie ou dans des territoires occupés par l'armée russe.
International
