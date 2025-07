TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : la Russie intensifie ses attaques de drones

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

L'armée russe produit de plus en plus de drones et multiplie ses attaques au moyen de cette arme de plus en plus perfectionnée. L'armée ukrainienne, elle, est obligée d'adapter sa stratégie de défense.