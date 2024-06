TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 21 s

Ukraine : "La soeur et le tueur - Vous avez enterré votre frère ?"

Par TV5MONDE Patrice Férus

C'est une histoire de deuil et de la colère d'une ukrainienne, Katia à propos du sort de son frère Andriy, envoyé au front dont elle ne va plus avoir de nouvelles. L'histoire aussi d'une correspondance entre victime et bourreau.