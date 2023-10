Ukraine : l'aide militaire des alliés va-t-elle baisser ?

L'Amérique a évité de justesse la paralysie de son administration fédérale de justesse après un accord in extremis entre Démocrates et Républicains. Pour arriver à cette entente, l'aide à l'Ukraine a été sacrifiée. Quelles conséquences sur le terrain pour l'armée ukrainienne en cas de diminution de l'aide américaine et internationale ? Pour le général Jérôme Pellisstrandi, directeur de la Revue Défense Nationale, le soutien à Kiev "ne se fissure pas totalement mais on peut avoir des inquiétudes légitimes sur ce qui va se passer dans les mois à venir."