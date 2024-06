Ukraine : "L'art de la guerre et la guerre de l'art" [Collection Reportage]

L'art et la culture, des armes de résistance et de propagande en temps de guerre. C'est la thématique du nouveau numéro de "Collection reportage", consacré à l'Ukraine. Dans le premier volet, Pascale Bourgaux s'intéresse à la "diplomatie culturelle" mise en place par Kiev et à la propagande non pas de l'ennemi mais du camp agressé.