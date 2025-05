TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 12 s

Ukraine : le salon de beauté, espace de liberté, de résilience

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Dans l'attente d'un potentiel cessez-le-feu avec la Russie, les Ukrainiens, tentent de garder, tant que possible, leurs habitudes d'avant-guerre. Et ça passe par prendre soin de soi. Les coiffeurs et les salons de beauté ne désemplissent pas. Une bulle d'oxygène et de bien-être, dans un quotidien rythmé par les bombardements russes.