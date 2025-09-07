TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 38 s

Ukraine : le siège du gouvernement touché

Par TV5MONDE Maurine Mercier

Le siège du gouvernement ukrainien a été incendié par une frappe russe, une première depuis le début de la guerre. La première ministre appelle à répondre par de nouvelles sanctions contre Moscou et des livraisons d'armes.