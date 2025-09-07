TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 11 s

Ukraine : le siège du gouvernement touché

Par TV5MONDE Maurine Mercier

Le siège du gouvernement ukrainien a été incendié par une frappe russe, une 1ère depuis le début de la guerre. La 1ère ministre appelle à répondre par de nouvelles sanctions contre Moscou et de nouvelles livraisons d'armes.