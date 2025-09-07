Chargement du lecteur...
Ukraine : le siège du gouvernement touché

Le
07 Sep. 2025 à 16h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Maurine Mercier
Le siège du gouvernement ukrainien a été incendié par une frappe russe, une 1ère depuis le début de la guerre. La 1ère ministre appelle à répondre par de nouvelles sanctions contre Moscou et de nouvelles livraisons d'armes.
