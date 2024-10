TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : les traces indélébiles du conflit sur une génération d'enfants

Entre conditions de vie difficiles, voire précaires, traumatismes et déscolarisation, que deviennent les enfants en Ukraine ? Adeline Hazan, présidente d'UNICEF France, qui était encore dans le sud et l'est du pays la semaine dernière, nous renseigne sur leur situation critique.