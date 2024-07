TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : l?ONU confirme la responsabilité russe

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Kiev a subi lundi 8 juillet l?une des attaques aériennes les plus meurtrières depuis le début de l?invasion russe. Le plus grand hôpital pédiatrique du pays, Okhmatdit et une maternité privée de Kiev ont été frappés par des missiles. La Russie nie être responsable.