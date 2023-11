TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 29 s

Ukraine : plus grosse salve d'attaques russes cette année

Par TV5MONDE LOUISA ABRIT

Selon Kiev, plus de 100 localités ont été frappées durant les dernières 24h. Une raffinerie de pétrole a également été visée. À l'approche de l'hiver, Kiev redoute que les infrastructures énergétiques soient de plus en plus ciblées.