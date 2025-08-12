TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 25 s

Ukraine : portrait d'une soldate sur le front

Par TV5MONDE GREGORY FONTANA

Avant le sommet prévu vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump a préconisé un échange de territoires pour mettre fin à la guerre entre Moscou et Kiev. Un avis que certains ne partagent pas sur le front.