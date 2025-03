TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : pourparlers à Riyad en vue d'une trêve partielle

Par TV5MONDE KARINE HENRY

Douze heures environ de pourparlers et un communiqué commun attendu mardi dans la journée. Les discussions à Riyad entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine se sont déroulées à huis clos. L'objectif est d'instaurer une trêve partielle en Ukraine, plus de trois ans après le début de l'offensive russe.