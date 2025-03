TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 37 s

Ukraine : quel sort pour l'Ukraine après l'altercation entre Zelensky et Trump ?

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média "Le monde décrypté", analyse pour nous le clash inédit entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et ses possibles conséquences.