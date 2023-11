TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Ukraine : rester sous les bombes ou partir !

Par TV5MONDE GUILLAUME VILLADIER

Il y a tout juste un an, les troupes russes se retiraient de Kherson après 8 mois d'occupation. Un an après, les civils qui sont restés vivent toujours sous la menace des bombes. La guerre continue et cette ville du sud de l'Ukraine se vide inexorablement de ses habitants.