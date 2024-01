TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 7 s

Ukraine-Russie : échanges de prisonniers

Par TV5MONDE MYLENE GIRARDEAU

Il s'agit de la plus importante libération de détenus depuis le début de la guerre en février 2022. La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé plus de 230 prisonniers de guerre, en pleine escalade des frappes effectuées par ces deux pays. Un échange conclu grâce à la médiation des Émirats arabes unis.