"Ukraine, vision(s)" : des photos et des poèmes pour l'Ukraine

Par TV5MONDE Patrice Férus

Outre l'aspect militaire et politique, la guerre en Ukraine est également perçue à travers une démarche artistique singulière. L'exposition est visible à La Gaîté Lyrique, à Paris, jusqu'au 9 juin prochain. Le photographe Michel Slomka de l'agence MYOP a participé à ce projet. "L'idée était de joindre au travail des photographes de l'agence MYOP, les mots de six poètes et écrivains ukrainiens et d'instaurer un dialogue dans un espace commun", explique-t-il.