TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 56 s

Un accompagnement psychologique après le visionnage d'un film

Par TV5MONDE PASCALE BOURGAUX

Coup de projecteur sur le film "La Débâcle" de la réalisatrice belge Veerle Baetens. Film qui traite d'un sujet complexe et peu abordé au cinéma : les traumatismes sexuels vécus durant l?enfance... Et chose dont on parle peu, ce sont les viols et violences entre enfants. Et face à la dureté de la thématique, après certaines séances, les spectateurs peuvent bénéficier, si ils le souhaitent, d?un accompagnement mental et psychologique. Une grande première au cinéma.