9 min 57 s

Un an de guerre à Gaza : quel avenir pour l'enclave dévastée ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Israël commémore, ce lundi 7 octobre, l'attaque sans précédent menée un an plus tôt par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Laeticia Bucaille est professeure de sociologie politique à l'Inalco et en direct de Tel Aviv, Laurent Cigé, membre des Démocrates, parti politique israélien orienté à gauche issu de la fusion du Parti travailliste israélien et du parti Meretz créé le 30 juin 2024.