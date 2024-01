TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 10 s

Un entretien d'embauche sur fond de théâtre et danse contemporaine

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Un spectacle mêlant danse contemporaine, hip hop et théâtre. "En pièce jointe" met en scène un entretien d'embauche mené par Armande Sanseverino et Gaël Germain, vainqueurs des prix du jury et du public des Sobanova Dance Awards 2022.