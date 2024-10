Un roman graphique pour entrer dans les coulisses de la Maison Blanche

Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude-à-coude dans les sondages pour la présidentielle du 5 novembre. Pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin, quoi de mieux qu'un dessin ! Derrière la bande-dessinée "Maison Blanche. En coulisses avec Obama, Trump et Biden", le journaliste Karim Lebhour avec Jérôme Cartillier et Aude Masso.