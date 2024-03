Un spectacle sur la musique de Sting

Le spectacle de danse "Message in a Bottle" a déjà ravi 100 000 spectateurs dans le monde. Il est en tournée nord-américaine et s'est installé à Montréal. Production de la compagnie britannique "ZooNation : the Kate Prince Company", il parle d'exil, d'immigration et de résilience. Parmi les 16 danseurs se trouve une jeune québécoise : Lara Renaud.