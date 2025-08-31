Chargement du lecteur...
1 min 59 s
Partager

Une nouvelle flottille d?aide humanitaire est partie vers Gaza

Le
31 Aoû. 2025 à 21h50 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CHRISTINA MOLLEOVA
L'initiative "Global Sumud Flotilla", présentée comme "la plus grande tentative pour briser le blocus de Gaza", vise à acheminer de l'aide humanitaire. Le départ de plusieurs bateaux est prévu ce dimanche 31 aout, depuis plusieurs ports européens.
International

À la une

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

International

France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?