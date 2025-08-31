TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Une nouvelle flottille d?aide humanitaire est partie vers Gaza

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

L'initiative "Global Sumud Flotilla", présentée comme "la plus grande tentative pour briser le blocus de Gaza", vise à acheminer de l'aide humanitaire. Le départ de plusieurs bateaux est prévu ce dimanche 31 aout, depuis plusieurs ports européens.