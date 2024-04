TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min

Union européenne : deux défis de taille pour les Vingt-Sept réunis à Bruxelles

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Réunis pour deux jours (les 17 et 18 avril) à Bruxelles pour un sommet extraordinaire, les Vingt-Sept doivent faire face à deux défis majeurs dans le contexte actuel : lancer un appel au calme face à l'escalade de la violence au Proche-Orient et traiter l'amertume ukrainienne. Kiev réclame plus d'aide face à la Russie.