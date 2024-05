TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 40 s

Union européenne : les enjeux des élections à un mois du scrutin

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Quels sont les discours fondateurs de l'Union européenne et les textes qui ont accompagné son évolution ? À un mois des élections européennes, et à l'heure où l'Europe traverse une période cruciale pour son avenir avec la montée des populismes, Dominique Reynié, président de Fondapol et co-auteur du livre "L'Europe et la souveraineté, approche franco-italienne depuis 1897", revient sur les intérêts du scrutin.