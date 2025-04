TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Vatican : les obsèques du pape François sur la place Saint-Pierre de Rome

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR, Flora Genoux, LOLA COLLOMBAT, VALERIE DUPOND

François Mabille, chercheur associé à l'Iris, spécialiste des religions, et Thomas Tanas, historien des religions à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous apportent leur éclairage sur la cérémonie, les étapes qui vont précéder l'élection d'un nouveau pape et les enjeux à venir pour l'Église de demain. Nous retrouvons également nos correspondantes et envoyées spéciales Valérie Dupont, Lola Collombat et Flora Genoux, respectivement en direct de Rome, de l'église Saint-Sulpice à Paris, et de Buenos Aires en Argentine, pays natal du pape François.