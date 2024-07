TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 20 s

Venezuela : les violentes attaques de Maduro envers les journalistes

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Dimanche, les Vénézuéliens voteront pour la présidentielle. Au fur et à mesure que le scrutin approche, l'actuel président, Nicolas Maduro ne manque pas une occasion pour critiquer les journalistes. Ses attaques sont de plus en plus virulentes.