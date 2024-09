TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 31 s

Vers un nouveau gouvernement en France ?

Par TV5MONDE Richard WERLY, Clémentine PAWLOTSKY

Le nouveau gouvernement français devrait être dévoilé cette semaine. Et le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, promet une équipe "équilibrée, représentative et plurielle". Décryptage avec Benjamin Morel, Maitre de conférence à l'Université Paris II, Panthéon Assaset et Richard Werly, correspondant en France du média suisse Blick.