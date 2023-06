VIDÉO - Russie : la médiation africaine à Saint-Pétersbourg "pour chercher un chemin vers la paix"

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a sèchement rejeté la médiation entreprise par la délégation africaine entre Kiev et Moscou. Il estime que cette initiative était guidée par la Russie et reproche à certains pays africains de parler de crise et non de guerre. Samedi 17 juin, les représentants africains ont rencontré le président russe, Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg. Selon le correspondant de TV5MONDE à Moscou, Julian Colling, il existe « très peu de chances d’avoir une avancée réelle et concrète aujourd’hui. »