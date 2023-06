VIDÉO - Ukraine : les civils "mis en danger" par les mines après l'explosion du barrage de Kakhovka

L'explosion du barrage de Kakhovka et les inondations ont disséminé de nombreux engins explosifs dans les zones habitées de la région de Kherson. Les autorités sont à pied d'œuvre pour les désamorcer. Anne Héry, directrice du plaidoyer et des relations institutionnelles chez Handicap International, revient d'Ukraine témoigne de "l'ampleur de la contamination et de l'intensité de l'utilisation des armes explosives."