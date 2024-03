TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Vietnam : Hanoï étouffe sous un nuage de pollution

Par TV5MONDE MALIK MIKTAR

La capitale vietnamienne, Hanoï, est recouverte d'un épais brouillard de pollution. Les neuf millions d'habitants de la ville la plus polluée de la planète respirent un air de plus en plus toxique ces dernières années.