Vietnam : il y a 50 ans, la chute de Saïgon

Elle a vécu la fin du conflit meutrier qui a ensanglanté son pays, il y a 50 ans. Madame Tran Dung Nhi, membre du Viet Tan, partage son histoire d'exil du Vietnam en 1975 et son engagement pour la démocratie et les droits de l'homme. Elle souligne l'importance de la mémoire des réfugiés politiques vietnamiens et appelle à la libération des prisonniers de conscience au Vietnam.