2 min 47 s

Vietnam : Réhahn, l'appareil photo en bandoulière

Par TV5MONDE

À la découverte du musée Héritage dans la ville de Hôi An. On y trouve les clichés du photographe Réhahn et différents vestiges, passés ou présents, de l'identité vietnamienne.