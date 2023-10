TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Voile : "Benjamin envoie le pépin", du stop à la course au large

Par TV5MONDE Patrice Férus

Les deux skippers Benjamin Ferré et Pierre Le Roy vont faire équipe sur la Transat Jacques Vabre en Imoca à la fin du mois d'octobre, un an avant que Benjamin Ferré ne s'élance en solo pour son premier Vendée Globe. Le jeune navigateur, amoureux de l'aventure et des défis, est notre invité.