Voile : course inédite de géants des mers

Dans 30 jours s'élancera une course à la voile hors-norme. Une première : une course autour du monde en solitaire à bord de trimarans géants, les fameux "ultim". Seul six skippers prendront le départ à Brest, dont Charles Caudrelier, sur son maxi Edmond de Rothschild.