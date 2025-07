TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 42 s

Voyager en train : des vacances résolument écologiques

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Plus malin et tellement plus écologique, à l'heure des premiers grands départs estivaux dans l'hémisphère nord, pourquoi ne pas opter pour le train ? Entretien avec Gwenaelle Michels, fondatrice du média voyageentrain.fr.