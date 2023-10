Washington a annoncé une aide militaire pour son allié israélien

Le dernier bilan fait état de plus de 1.100 morts dans les deux camps. Plus de 413 morts côté palestinien et plus de 700 morts côté israélien. Les États-Unis, l'allié historique d'Israël, ont très vite réagi. Les précisions de notre correspondante à New York.