12 min 30 s

Washington et Moscou renouent le dialogue

Par TV5MONDE MOHAMED KACI, SLIMANE ZEGHIDOUR

États-Unis - Russie, deux pays longtemps adversaires irréductibles qui se rapprochent. Donald Trump et Vladimir Poutine auraient-ils la même vision du monde ? La même idéologie ? Décryptage avec Philip Golub, politologue, professeur de science politique et de relations internationales à l'Université américaine de Paris, et notre éditorialiste Slimane Zeghidour.