Yemen : frappes aériennes contre les Houthis

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Voilà plusieurs semaines que les Etats-Unis et les puissances occidentales somment les Houthis d'arrêter leurs tirs sur les bateaux en mer Rouge. Deux jours après la plus large vague d'attaques venues du Yémen depuis 3 mois et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Washington a réagi.