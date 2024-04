TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Zimbabwe : le pays a une nouvelle monnaie

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Le Zimbabwe a une nouvelle monnaie. Elle a été baptisée le ZiG, Zimbabwe Gold. Elle est indexée sur le cours de l'or et doit contribuer à enrayer l'hyperinflation et la crise économique qui sévit depuis plus de 20 ans.