Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations

Forte pluie à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam

Le typhon Kajiki a atteint lundi, avec des vents de 130 km, les terres du centre-nord du Vietnam, où des dizaines de milliers d'habitants avaient été évacués des régions côtières.

Kajiki, cinquième typhon à frapper le pays du sud-est asiatique cette année, a touché les terres vers 15H00 (08H00 GMT) après avoir soulevé des vagues atteignant jusqu'à 9,5 mètres dans le golfe du Tonkin.

Le typhon a touché terre avec des vents allant de 118 à 133 km/heure, a indiqué le Centre national de prévisions hydro-météorologiques du Vietnam.

"Les pluies vont se poursuivre aujourd'hui (lundi) et demain (mardi), et en raison de ces précipitations importantes, les risques d'inondations et de crues violentes sont très élevés", a déclaré le directeur du Centre, Mai Van Khiem.

A l'aube, près de 30.000 personnes avaient été évacuées de la région centre, et 16.000 militaires mobilisés.

Quelque 325.500 personnes de cinq provinces côtières doivent encore être évacuées vers des écoles et des bâtiments publics, ont indiqué les autorités.

Le centre de Vinh, ville côtière du centre-nord du pays, a été inondé pendant la nuit.

Des habitants abrités dans un gymnase à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam AFP

Le matin, les rues étaient largement désertées et la plupart des magasins et des restaurants fermés. Les commerçants et les habitants avaient également protégé les entrées avec des sacs de sable.

Par ailleurs, deux aéroports domestiques ont été fermés et 35 vols annulés, tandis que tous les bateaux de pêche situés sur le chemin du typhon ont été rappelés au port.

"Jamais aussi forts"

Pour les scientifiques, le changement climatique causé par l'homme entraîne des conditions météorologiques plus intenses et imprévisibles, ce qui accentue les risques d'inondations et de tempêtes, en particulier dans les tropiques.

"Je n'ai jamais entendu parler d'un typhon d'une si grande ampleur dans notre ville", a déclaré Le Manh Tung, 66 ans, rencontré au stade couvert de Vinh, où des familles évacuées ont pris un petit-déjeuner composé de riz gluant.

Des habitants abrités dans un gymnase à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam AFP

"J'ai un peu peur, mais nous devons l'accepter car c'est la nature -- nous ne pouvons rien y faire", a-t-il déclaré à l'AFP, parmi les quelque dizaines de personnes campant sur le site d'évacuation lundi matin.

"Normalement, nous avons des tempêtes et des inondations, mais jamais aussi forts", a déclaré Nguyen Thi Nhan, une femme de 52 ans.

La tempête devrait néanmoins perdre en intensité après avoir touché terre.

L'entrée d'un concessionnaire automobile renforcée par des sacs de sable et des piquets de bambou à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam AFP

Plus d'une dizaine de vols intérieurs au Vietnam ont été annulés dimanche. En Chine, 20.000 habitants ont été évacués de l'île de Hainan lorsque le typhon est passé sur la côte sud.

Plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues au Vietnam en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture. Les pertes économiques ont été estimées à 21 millions de dollars.

Une rue presque déserte à Vinh, ville côtière de la province de Nghe An, avant l'arrivée du typhon Kajiki, le 25 août 2025 au Vietnam AFP

Le Vietnam a subi une perte de 3,3 milliards de dollars en septembre dernier en raison du typhon Yagi, qui a balayé le nord du pays et causé des centaines de morts.

Les scientifiques estiment que le changement climatique causé par l'activité humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses et imprévisibles, augmentant le risque d'inondations et de tempêtes destructrices, en particulier dans les tropiques.