Vietnam: trois morts après le passage du typhon Kajiki

Le
26 Aoû. 2025 à 05h19 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un arbre abattu par le passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam

Un arbre abattu par le passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam

AFP
Nhac NGUYEN
Partager 2 minutes de lecture

Trois personnes sont mortes et 13 ont été blessées après le passage du typhon Kajiki au Vietnam, ont annoncé mardi les autorités.

Le typhon a touché terre lundi, avec des vents atteignant 130 km/h, arrachant les toits de milliers de maisons et coupant l'électricité pour plus d'1,6 million de personnes.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays mardi, les autorités ont averti de possibles crues soudaines et de glissements de terrains dans huit provinces.

Dans les rues de Vinh, au centre-nord du pays, les secouristes et les soldats se fraient un chemin à travers les dizaines d'arbres et les morceaux de toits qui encombrent les routes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un toit en tôle ondulée emporté lors du passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam

Un toit en tôle ondulée emporté lors du passage du typhon Kajiki à Vinh, dans la province de Nghe An, le 26 août 2025 au Vietnam

AFP
Nhac NGUYEN

"Un énorme toit en acier a été arraché du huitième étage d'un immeuble et s'est écrasé en plein milieu de la rue", a raconté Tran Van Hung, 65 ans, à l'AFP, "nous avons eu beaucoup de chance que personne ne soit blessé. Ce typhon était absolument terrifiant".

Les inondations ont isolé 27 villages dans les zones montagneuses du pays, et plus de 44.000 personnes ont été évacuées à l'approche du typhon, ont affirmé les autorités.

Plus au nord, à Hanoï, les fortes pluies ont inondé de nombreuses rues, créant des scènes de chaos mardi matin.

Pour les scientifiques, le changement climatique causé par l'activité humaine entraîne des conditions météorologiques plus intenses et imprévisibles, ce qui accentue les risques d'inondations et de tempêtes, en particulier dans les tropiques.

Une habitante pousse son vélo dans une rue inondée à Hanoï, après le passage du typhon Kajiki, le 26 août 2025 au Vietnam

Une habitante pousse son vélo dans une rue inondée à Hanoï, après le passage du typhon Kajiki, le 26 août 2025 au Vietnam

AFP
Minh Tri

Après avoir frappé le Vietnam, Kajiki s'est affaibli pour devenir une dépression tropicale et a balayé le nord du Laos avec de fortes pluies.

La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant le Laos à la Chine a suspendu tous ses services lundi et mardi, et certaines routes ont été coupées, mais aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat.

Au Vietnam, plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues à la suite de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture.

burs-pdw/mtp/ms/pt

International
VIETNAM

Dans le même thème - International

Le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris le 25 août 2025
International

Bayrou en mission impossible face à une chute plus probable que jamais

Donald Trump dans le Bureau ovale à la Maison Blanche à Washington, le 25 août 2025
International

Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"

Le chercheur français Laurent Vinatier, avant une audience au tribunal du district de Zamoskvoretsky à Moscou, en Russie, le lundi 14 octobre 2024.
International

En Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparait à huis clos.

18.67337, 105.69232

À la une

International

Liban: Netanyahu prêt à un retrait "progressif" si le Hezbollah est désarmé, le mouvement chiite s'y refuse

International

États-Unis: un juge suspend l'expulsion du Salvadorien Kilmar Abrego Garcia vers l'Ouganda

International

En Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparait à huis clos.

International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

Afrique

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations