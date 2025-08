Vigilance rouge incendie dans l'Aude mardi, épisode de chaleur dans le Sud-Ouest

Le département de l'Aude sera en vigilance rouge aux feux de forêt mardi, avec un risque "très élevé" d'incendie, alors qu'un épisode de chaleur s'installe sur le sud-ouest de la France, selon Météo-France.

"Sur le Sud-Ouest, on a un bel épisode" de chaleur qui s'annonce, ainsi que dans la vallée du Rhône, mais les températures devraient rester moins suffocantes que lors de la canicule fin juin-début juillet, a dit à l'AFP le prévisionniste Jérôme Lecou.

Mardi, "le soleil se montre particulièrement généreux autour de la Méditerranée. La tramontane se lève générant des rafales à 50-70 km/h, accentuant le risque de départ de feux. Les températures sont chaudes sur le sud du pays, notamment sur le Languedoc où elles poursuivent leur hausse avec localement 37 à 38°C", écrit lundi après-midi Météo-France sur son site internet.

"Dans une atmosphère chaude et sèche, avec de la tramontane, le danger de feux sera très élevé sur l'Aude ce mardi", ajoute le site de prévisions, en classant le département en vigilance rouge pour des risques très élevés d'incendies.

Pour la journée de mardi, neuf départements du sud de la France seront en vigilance orange "risque élevé" d'incendie, notamment les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Gard ou encore l'Hérault.

A la moitié de la saison estivale, la Sécurité civile a comptabilisé déjà plus de 15.000 hectares brûlés sur le territoire national pour 9.000 départs de feu depuis le début de l'année, principalement sur le littoral méditerranéen.

"On ne peut pas exclure qu'une partie du Sud-Ouest puisse passer en vigilance orange canicule", a également déclaré M. Lecou. "Mais il y a quand même des incertitudes sur ce qui peut se passer en fin de semaine", a-t-il dit, ajoutant que "pour le moment, on n'anticipe pas quelque chose de l'ampleur de ce qu'on a connu en juillet, loin de là".

Les modèles de Météo-France dessinent en effet un "scénario incertain pour le week-end", bien que l'option privilégiée reste à ce stade le maintien d'une masse d'air chaud sur le Sud-Ouest, où les températures atteindront 34 à 35°C, avec des pointes de 36 à 38°C, précise M. Lecou.

L'air frais présent sur le nord de l'Hexagone du fait d'une dépression à hauteur de l'Ecosse pourrait toutefois se déplacer au sud et contribuer, si c'était le cas, à rafraîchir la moitié méridionale de la France.

Depuis le début de l'été, plusieurs incendies sont intervenus dans l'Aude, touché par la sécheresse et les fortes chaleurs. L'un d'eux, au début du mois de juillet, le plus important dans le département depuis 1986, avait avait parcouru 2.000 hectares et mobilisé près de 1.000 pompiers près de Narbonne.

"La vague de chaleur qui a touché le pays du 19 juin au 4 juillet a accentué la sécheresse des sols et fragilisé la végétation" avec, après les pluies de printemps, "le développement de nombreuses herbacées qui se sont desséchées suite à un mois de juin historiquement très chaud et sec", avaient souligné mi-juillet les services météorologiques.