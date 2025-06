Villepin lance son propre parti, baptisé La France humaniste

A moins de deux ans de l'élection présidentielle, l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin a annoncé lundi créer son propre parti, appelé La France humaniste, dont il sera le président d'honneur.

"J'ai décidé de créer un mouvement d'idées, de citoyens, à travers la création d'un parti politique", a-t-il déclaré dans une interview au Parisien, précisant qu'il s'agissait d'un "mouvement ouvert à tous" ayant déjà "plusieurs dizaines d'implantations locales".

"Nous avons besoin de rassembler tous les Français pour défendre la justice sociale et l'ordre républicain", a-t-il ajouté.

Dénonçant une "logique de surenchère permanente" de la part des politiques, Dominique de Villepin, 71 ans, a affirmé revenir sur le devant de la scène pour que les Français ne soient pas "prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN".

"Je ne suis pas pour la surenchère, ni sécuritaire ni budgétaire, mais pour une politique d'équilibre et de mesure", a-t-il martelé.

Lui qui a également été ministre de l'Intérieur (2004-2005) a au passage égratigné l'actuel occupant du poste, également pressenti comme candidat sérieux en 2027.

"Prenez la crise avec l'Algérie: Bruno Retailleau devrait s'atteler à la responsabilité qui est la sienne, qui est la sécurité des Français et de renvoyer les OQTF qui présentent un danger", a-t-il taclé. "Pour cela, nous avons besoin de plus de professionnalisme et de moins de surenchère sur les plateaux télé."

Assurant qu'obtenir les 500 signatures nécessaires pour être candidat à la présidentielle "ne sera(it) pas un obstacle" au vu de "tous les soutiens et les encouragements" déjà reçus, il a assuré être "pour restaurer la fonction présidentielle, pour un chef de l'État arbitre, garant des institutions et inspirateur de la nation".

"Depuis mon départ de Matignon en 2007, j'ai eu 18 ans pour réfléchir, tirer les leçons, oublier tout orgueil et ambition personnelle", a-t-il ajouté.

Le nouveau parti, auquel adhérer sera gratuit, sera dirigé par le maire UDI de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), Benoît Jimenez, a précisé M. Villepin. "Nous allons mettre à profit l'été pour nous structurer", a-t-il ajouté.