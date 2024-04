"Violence des mineurs": à Nice, Attal visite un internat pour illustrer le volet "prévention"

Gabriel Attal a poursuivi lundi à Nice son offensive contre la "violences des mineurs", illustrant le volet "prévention" par la visite d'un internat éducatif en expérimentation, quelques jours après un discours sur le sujet à Viry-Châtillon.

Le Premier ministre visite lundi matin le lycée du Parc impérial de la cité niçoise, cadre d'une expérimentation d'internat éducatif pendant les vacances scolaires.

Après une cérémonie d'accueil, il a participé à un échange avec des adolescents participant au stage, certains se montrant réticents, mais aussi avec des parents, dirigeants politiques locaux et acteurs publics ou associatifs de l'expérimentation.

Fichier vidéo "Il ne faut pas avoir peur des mots, il y a un problème de violence chez les jeunes" et "m'attaquer à ce problème-là, c'est l'une des grandes priorités de mon gouvernement", a déclaré M. Attal à l'issue de l'échange.

Après les "mesures très fortes en matière de sanction" annoncées jeudi dernier à Viry-Châtillon, le chef du gouvernement a estimé lundi que "si on considérait qu'il faut se concentrer sur (le fait d')intervenir au moment de la sanction, en réponse à des faits de délinquance, de violence, on raterait quand même une grande partie du sujet: faire en sorte que ces faits de violence et de délinquance n'arrivent pas".

"Ca veut dire qu'il faut le plus tôt possible investir davantage la prévention pour éviter à des jeunes de tomber dans la délinquance", a-t-il poursuivi.

Gabriel Attal a notamment plaidé pour la solution de l'internat. "On a autour de 50.000 places d'internat qui sont vides aujourd'hui en France, ce qui est fou quand on y pense, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont dépassés et qui pourraient (y) voir un intérêt", a-t-il dit.

"A l'année, on va placer beaucoup plus de jeunes en internat pour éviter qu'ils dérivent, mais aussi pendant les vacances, des séjours de rupture comme celui-là, ça peut être une solution".