Violences entre détenus: trois surveillants jugés en 2026

Le
08 Aoû. 2025 à 10h05 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu

Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu

AFP/Archives
GABRIEL BOUYS
Partager 2 minutes de lecture

Trois surveillants pénitentiaires seront jugés en février pour avoir permis, voire encouragé, des violences entre détenus à la prison de Metz-Queuleu, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

Le procès se déroulera les 3 et 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Metz, a indiqué à l'AFP le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

Quatre hommes sont poursuivis pour violences aggravées pour avoir frappé d'autres détenus entre 2017 et 2018, tandis que leurs gardiens devront répondre de complicité de violences aggravées.

Neuf plaintes ont été déposées en 2018 mais seules six parties civiles se sont constituées pour ce procès, a précisé M. Bernard.

"Les victimes étaient tabassées dans leur cellule mais c'étaient les gardiens qui ouvraient les portes en indiquant les pointeurs", a déclaré à l'AFP Thomas Hellenbrand, avocat d'une des parties civiles.

Les "pointeurs", des personnes poursuivies pour des atteintes sexuelles dans le jargon des prisons, sont fréquemment victimes de violences de la part d'autres détenus.

"Quand je rendais visite à mon client en prison, j'avais l'impression qu'on le torturait", a raconté Me Hellenbrand, précisant que ces passages à tabac se sont produits à trois ou quatre reprises en l'espace d'un ou deux mois dans ce cas précis.

L'avocat s'est dit "scandalisé" par la lenteur de la procédure, avec un procès attendu plus de sept ans après les faits.

"L'enquête était facile à faire dans un milieu clos, on savait qui était de service au moment des faits", a-t-il déclaré. "Face à une défaillance aussi grave de l'administration pénitentiaire, il est honteux que la justice soit aussi défaillante".

"Les détenus sont déjà privés de liberté, ils n'ont pas à être en plus privés de sécurité", a dénoncé l'avocat.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Une nouvelle vague de chaleur estivale étouffante a débuté vendredi midi avec 11 départements du sud de la France placés en vigilance orange &quot;canicule&quot;
International

Une nouvelle vague de chaleur débute en France, jusqu'à 41°c attendus ce weekend

ICE Immigration and Customs Enforcement états-unis police
International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

Erin Patterson arrive au tribunal de Morwell, en Australie, le 12 mai 2025
International

Avant les champignons vénéneux, une Australienne avait déjà tenté d'empoisonner son mari

49.11911, 6.17269

À la une

International

Israël se dote d'un plan pour "prendre le contrôle" de la ville de Gaza

Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

International

L'Arménie et l'Azerbaïdjan vont signer un accord de paix à Washington, selon Trump

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

Tensions

L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

International

"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis